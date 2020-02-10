Çocukların "refüjde" kar keyfi
6 saat önce
Çocukların yolun ortasındaki refüjde poşetle kayması SAMSUN - Samsun'da uzun bir aradan sonra yağan kar, özellikle çocuklar tarafından büyük sevinçle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:50 Kaynak: AA
Çocukların yolun ortasındaki refüjde poşetle kayması SAMSUN - Samsun'da uzun bir aradan sonra yağan kar, özellikle çocuklar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Okulların tatil edildiği kentte iki çocuğun 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki refüjde poşet ile kaymaları kameraya yansıdı.
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