Çocukların yolun ortasındaki refüjde poşetle kayması SAMSUN - Samsun'da uzun bir aradan sonra yağan kar, özellikle çocuklar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Okulların tatil edildiği kentte iki çocuğun 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki refüjde poşet ile kaymaları kameraya yansıdı.