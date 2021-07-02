Çocukların Renkli Dünyası Kuşadası Sahilinde Yerini Aldı - Son Dakika

Çocuk Dostu Belediyecilik anlayisi ile Aydinli çocuklar için egitim kurumlari olusturan Aydin Büyüksehir Belediyesi, kent genelinde spor, sanat ve destekleyici ders hizmetlerinin de verildigi 27 kültür merkeziyle birlikte, son olarak hayata geçirdigi Otizm Destek Merkezi ve Uçan Balon Çocuk Gelisim Merkezi gibi egitim kurumlariyla, gelecegimiz olan gençlere ve çocuklara yönelik yatirimlari sürdürüyor.

Büyüksehir Belediyesi'nin Aydin'in egitim hayatina kazandirdigi ve vatandaslardan tam not alan Otizm Destek Merkezi ve Uçan Balon Çocuk Gelisim Merkezi'nde egitimler alan çocuklarin sanatsal yönlerini gelistiren egitimler de veriliyor. Çocuk gelisiminde yeri büyük olan sanat çalismalar çocuklara duyusal deneyim kazandirirken, hayal güçlerini gelistirip, sosyal becerilerini artirmayi hedefliyor.

Bu kapsamda süren egitimlerden biri olan ve çocuklarindan elinden çikan sanatsal çalismalari görünür kilmak isteyen Büyüksehir Belediyesi; Otizm Destek Merkezi ve Uçan Balon Çocuk Gelisim Merkezi'nde egitim alan çocuklarin renkli dünyalarini yansittigi balik figürlerini, Kusadasi sahilinde yaptigi çalismada ön plana çikardi. Denizcilik Dairesi Baskanligi tarafindan yapilan köpek baligi figürünün yer aldigi ve Park ve Bahçeler Dairesi Baskanligi ekiplerince de peyzaj çalismasi yapilan alanda yerini alan balik figürleri, vatandaslarin begenisini topladi.

"Çocuklarin bu kente iz birakmalarini çok istiyoruz. "

Çocuklarin gelisiminde sanatin büyük rol oynadigini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Sanatla birlikte çocuklarimiz daha girisken ve özgüvenli bireyler olarak yetisiyorlar. Egitim merkezlerimizdeki çocuklarimiz tertemiz olan hayal dünyalarini renklerle yansitmislar, çok begendik. Çocuklarin bu kente iz birakmalarini çok istiyoruz. Güçlü yönlerini ortaya koymalarina firsat sunan bu güzel çalismalari her zaman görünür kilmak istiyoruz. " dedi.