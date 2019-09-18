Son Dakika Haberleri: Çocukların sağlığı için kantin denetimi
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Çocukların sağlığı için kantin denetimi

38 dakika önce

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin sağlıklı hizmet almaları amacıyla okul kantinlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Çocukların sağlığı için kantin denetimi, System.String[]

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin sağlıklı hizmet almaları amacıyla okul kantinlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.


Eğitim öğretim döneminde belirli aralıklarla denetim gerçekleştiren ekipler, birçok başlıkta incelemelerde bulundu. Okul kantinlerinin yeni çalışma esasları ve mevzuatına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı meyve ve doğal ürünler tüketmeleri noktasında uyarı ve tavsiyelerde bulundu.


Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Amiri Sali Yılmaz, "Geleceğimizin teminatı olan çocuk ve gençlerin sağlıklı hizmet almalarının sağlanması açısından önemli olan denetimlerde okul kantini açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgelerin olup olmadığı, genel temizliğinden çalışan personelin kıyafeti ve sağlık karnelerine, ambalaj ürünlerin son kullanma tarihlerinden açıkta satılan simit, poğaça, sandviç ve tost ürünleri gibi unlu mamullerin muhafazasına kadar öğrencilerin sağlığını etkileyen tüm konularda incelemeler yaptık. Denetimlerde ayrıca, insan sağlığını olumsuz etkileyecek gıda maddelerinin okul kantinlerinde satışına kesinlikle izin verilmemesi yönünde uyarılarımızı yaptık. Belli aralıklarla birçok alanda olduğu gibi okul kantinlerinde de kontrollerimizi sürdüreceğiz" dedi.


Öğrenciler de denetimlerden duydukları memnuniyeti belirterek Zabıta Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK

Zabıta Müdürlüğü, Bilecik, Zabıta, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:19 Kaynak: İHA
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