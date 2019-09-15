Son Dakika Haberleri: Çocukların 'Seda abla'sı
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Çocukların 'Seda abla'sı

4 dakika önce

Yardımları gizlilikle sürdürmeyi tercih eden, yakınlarından bu konuyu dillendirmemelerini isteyen şarkıcı, yardımda bulunduğu çocuklarla zaman zaman bir araya da geliyor.

Çocukların 'Seda abla'sı, System.String[]

Yardımları gizlilikle sürdürmeyi tercih eden, yakınlarından bu konuyu dillendirmemelerini isteyen şarkıcı, yardımda bulunduğu çocuklarla zaman zaman bir araya da geliyor.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:35 
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