Çocukların 'Seda abla'sı
4 dakika önce
Yardımları gizlilikle sürdürmeyi tercih eden, yakınlarından bu konuyu dillendirmemelerini isteyen şarkıcı, yardımda bulunduğu çocuklarla zaman zaman bir araya da geliyor.
Yardımları gizlilikle sürdürmeyi tercih eden, yakınlarından bu konuyu dillendirmemelerini isteyen şarkıcı, yardımda bulunduğu çocuklarla zaman zaman bir araya da geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:35
Felsefe öğretmeninin havuz keyfi, ameliyat masasında bitti İngiliz manken Danielle Lloyd, estetik yaptırdığı kliniğin balkonunda karnındaki kan torbalarıyla dikkat çekti Buse Varol, fit görüntüsüyle sosyal medyayı salladı Şeyma Subaşı, İngiliz bayrağının üstünde sevgilisiyle poz verdi