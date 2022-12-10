Komşusuna kurşun yağdıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Komşusuna kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

10.12.2022 10:53
Komşusuna kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Komşusuna kurşun yağdıran zanlı tutuklandı Komşunu 6 yerinden vuran zanlı tutuklandı Bursa'da çocukların ses yapmasından dolayı çıkan tartışma sonucu komşusuna kurşun yağdıran zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Komşusuna kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Komşunu 6 yerinden vuran zanlı tutuklandı

BURSA - Bursa'da çocukların ses yapmasından dolayı çıkan tartışma sonucu komşusuna kurşun yağdıran zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Y. alt komşusu Süleyman Ö. ile çocukların ses yapmasına sinirlenerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda İsmet Y., belindeki silahı çıkartarak Süleyman Ö.'ye ateş etmeye başladı. Vücuduna altı mermi isabet eden genç adamın eşi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman Ö. ameliyata alındı.

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli İsmet Y.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Komşusuna kurşun yağdıran zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Komşusuna kurşun yağdıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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