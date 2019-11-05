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Çocukların 'Sinema' mutluluğu

6 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) 'Geleceğe Atılan İmzalar Projesi' kapsamında, daha önce hiç sinemaya gidemeyen öğrenciler sinemaya götürüldü.

Çocukların 'Sinema' mutluluğu, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) 'Geleceğe Atılan İmzalar Projesi' kapsamında, daha önce hiç sinemaya gidemeyen öğrenciler sinemaya götürüldü.


Proje kapsamında, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen daha önce hiç sinemaya gidemeyen öğrenciler okullarından alınıp Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne getirildi. Şube Müdürlüğünde misafir edilen öğrencilere, genel güvenlik, asayiş, güvenli internet ve Emniyet Teşkilatının tanıtımı gibi konularda bilgiler verildi.


Şube Müdürlüğünde misafir edilen öğrenciler, polisler eşliğinde vizyondaki filmleri izlemek üzere sinemaya götürüldü. Sinema faaliyetinden 10 okuldan toplam 500 öğrencinin faydalandığı ifade edildi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:47 Kaynak: İHA
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