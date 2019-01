Çocukların Spor Öncesi Sağlık Kontrolü Yaptırması Gerekiyor'

OBEZİTE artık ciddi bir hastalık olarak kabul edilirken, sağlıksız beslenme ve teknolojik cihazlar nedeniyle hareket etmeyen çocuklarda görülme yaşı da gittikçe düştü.

Tüm çocuklarda spor öncesi tam bir kardiyolojik muayene gerektiğinin altını çizen Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Fahrettin Uysal, "Bazı kulüpler veya okul takımları halen daha ailelerden 'Çocuğumun spor yapmasında sağlığa engel bir durum yoktur ve spor yapmasını kabul ediyorum' şeklinde imzalı kağıt almaktadır. Ailelerin de çocuklarının sağlığını düşünerek bu belgeleri imzalamamaları gerekir" dedi.



Günümüzde çocuklar arasında akıllı cep telefonu ve tablet kullanımının artması ve bilgisayar oyunlarının daha yaygın bir şekilde kullanılması ve fast-food tarzı beslenmenin artması sonucu obezite sıklığının belirgin bir şekilde arttığını belirten Doç. Dr. Uysal, çocuklarda sağlıklı beslenme ve düzenli sporun kalp sağlığı ve damar sertliğini önlemek açısından önemli olduğunu vurguladı.



Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Fahrettin Uysal, "Düzenli spor obeziteyi önler, metabolik sendromdan korur. Spor sadece kalp sağlığını korumakla kalmaz, sporun insanın ruh sağlığına da son derece olumlu katkıları vardır. Spor yapan çocuklarda ileriki yıllarda sigara ve yabancı madde kullanım oranları da daha az olmaktadır" dedi.



'ANİ ÖLÜMLERİN NEDENİ ALTTA YATAN VE BİLİNMEYEN KALP PROBLEMLERİ OLABİLİR'



Son yıllarda Türkiye'de profesyonel lisanslı sporcu çocukların sayısının arttığını artık hemen her ailede sporla ilgilenen bir birey olmasının sevindirici olduğunu belirten Doç. Dr. Fahrettin Uysal, "Ancak sporcularda zaman zaman meydana gelen ani ölüm olayları toplumda geniş yankı uyandırmakta ve genelde aileleri endişelendirmektedir. Bu tip ani ölümlerin nedeni her ne kadar halk arasında kalp krizi olarak bilinse de bu hastaların çoğunda ritim problemi veya kalp kasında doğuştan bir problem bulunmaktadır. En önemlisi de bu tip problemlerin çoğunda önceden tarama yapılarak tanı koymak mümkündür" açıklamasında bulundu.



'AİLELER SPOR KULÜPLERİNDE KAĞIT İMZALAMASINLAR'



'YILDA BİR KEZ KALP MUAYENESİ GEREKİYOR'



Toplumda bilinen en büyük yanlışlardan birinin de bir kez spor için onay alındığında bir daha kontrole gitmenin gereksiz olduğu düşüncesi olduğunu vurgulayan Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Fahrettin Uysal, "Bazı kalp hastalıkları çocuğun yaşı ilerledikçe ortaya çıkar ve bu hastalıkların anlaşılması açısından lisanslı spor yapan her çocuğun mutlaka yılda bir kalp hastalıkları açısından kontrolü gerekmektedir" dedi.



- Bursa

