Son Dakika Haberleri: Çocukların Su Bidonuyla Kayak Keyfi

Çocukların Su Bidonuyla Kayak Keyfi

1 saat önce

Hizan ilçesinde çocuklar, su bidonlarıyla kayarak güzel zaman geçirdi.

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Hizan ilçesinde çocuklar, su bidonlarıyla kayarak güzel zaman geçirdi.

İlçe merkezinde çocuklar, evlerinden getirdikleri su bidonlarıyla yokuşta kaydı.

Çocukların bidonla kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklar, evde kullanılmayan bidonlarla kayarak güzel zaman geçirdiklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Hizan, Güncel
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