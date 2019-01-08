Çocukların Su Bidonuyla Kayak Keyfi
1 saat önce
Hizan ilçesinde çocuklar, su bidonlarıyla kayarak güzel zaman geçirdi.
Hizan
ilçesinde çocuklar, su bidonlarıyla kayarak güzel zaman geçirdi.
İlçe merkezinde çocuklar, evlerinden getirdikleri su bidonlarıyla yokuşta kaydı.
Çocukların bidonla kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.
Çocuklar, evde kullanılmayan bidonlarla kayarak güzel zaman geçirdiklerini dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:53 Kaynak: AA
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