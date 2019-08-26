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Çocukların su ile dansı

1 saat önce

Çocukların su ile dansı -Tuzla'daki tema parkda fiskilyelerin altında ıslanan çocuklar ilginç görüntüler oluşturdu -Bunaltıcı sıcaklar çocukları süs havuzlarına topladı -Hava sıcaklığının 39 derece hissedildiği İstanbul'da su temalı alış veriş merkezlerini tercih eden vatandaşlar, çocuklarının...

Çocukların su ile dansı

- Tuzla'daki tema parkda fiskilyelerin altında ıslanan çocuklar ilginç görüntüler oluşturdu

-Bunaltıcı sıcaklar çocukları süs havuzlarına topladı

-Hava sıcaklığının 39 derece hissedildiği İstanbul'da su temalı alış veriş merkezlerini tercih eden vatandaşlar, çocuklarının da su gösterileri yapılan meydanda, gönüllerince serinlemelerine müsaade ettiler

İSTANBUL- İstanbul'da hava sıcaklıklarının 33 dereceye ulaştığı, nem ile birlikte hissedilen değerin 39 derece olduğu günlerde, su temalı alış veriş merkezleri gözde oldu. Çocukları ile hafta sonu Tuzla'daki Viasea Tema Parka gelen aileler, meydandaki su fıskiyelerinde miniklerin sularla dansını seyrettiler. Çocukların meydandaki yerden fışkıran suların içine girip ıslanarak keyfini çıkartması güzel görüntüler oluşturdu. Bir taraf da oyun parkında eğlenen gençler, diğer tarafta ise sıcak havada buz gibi fiskiye sularının altında ıslanan çocuklar güzel bir manzara oluşturdu. Bazı ailelerin tecrübeli olarak yanında bir kat daha elbise getirip oyun sonrası kıyafet değiştirmesi de dikkat çekti.

Çocukların oyunundan etkilenen bebekli ailelerde miniklerin ayaklarını suda ıslatarak serinletmeye çalıştı. Güzel manzaraları görüntüleyen vatandaşlarda hoş anları kayıt altına aldılar.

Tema Vakfı, İstanbul, Tuzla, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:41 Kaynak: İHA
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