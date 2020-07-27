Çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi - Son Dakika

Çocukların süs havuzunda tehlikeli eğlencesi

BURSA'da sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen cadde üzerindeki süs havuzuna girip, serinledi.

Hava sıcaklığının 31 derece olduğu kentte çocuklar, serinlemek için İnegöl Hükümet Konağı Kavşağı'nda bulunan süs havuzuna girdi. İçinde elektrik kabloları bulunan ve derinliği 30 santimetre olan suya balıklama atlayan çocuklar, yasağa ve tehlikeye aldırış etmedi. Çevredeki vatandaşların uyardığı çocuklar, normal havuz olmadığı için süs havuzuna girdiklerini söyledi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, havuzda yüzen çocukları bölgeden uzaklaştırdı.