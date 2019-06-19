Son Dakika Haberleri: Çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu
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Çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

40 dakika önce

Esenyurt'ta içerisinde aydınlatma lambası bulunan ve elektrik hattı geçen süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta içerisinde aydınlatma lambası bulunan ve elektrik hattı geçen süs havuzuna giren çocukların tehlikeli oyunu kameralara yansıdı. "Korkmuyor musunuz?" sorusuna ise çocuklar, "Bize bir şey olmaz" diyerek yanıt verdi. Esenyurt'ta bulunan büyük süs havuzu, Esenyurtlu çocuklar tarafından oyun yeri olarak kullanılıyor. Çocukların içinde aydınlatma lambalarının bulunduğu süs havuzundaki tehlikeli oyunu ise kameralar tarafından kaydedildi. Kendilerine yapılan uyarıları dikkate almayan çocukların, "Bize bir şey olmaz" demesi ise şaşkına çevirdi.
(Murat Delice/İHA)
Çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:25 Kaynak: İHA
Esenyurt, Güncel
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