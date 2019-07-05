Çocukların süs havuzundaki tehlikeli atlayışları korkutuyor
1 saat önce
Karabük'te hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, sıcaktan bunalan çocuklar kent merkezinde yer alan süs havuzunda serinlediler.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:34 Kaynak: İHA
'te hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte, sıcaktan bunalan çocuklar kent merkezinde yer alan süs havuzunda serinlediler.
Hava sıcaklıklarının temmuz ayında 31 dereceyi bulmasıyla birlikte sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için soluğu Kent Meydanı'nın yanında bulunan süs havuzunda aldı. Yasak ve tehlikeli olan süs havuzunda yüzerek serinleyen çocuklar zaman zaman tehlikeli atlayışlar da gerçekleştiriyor. Çocuklar, süs havuzunun tehlikeli olmadığını söylediler. - KARABÜK
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