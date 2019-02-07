Çocukların Tehlikeli Oyunu Yürekleri Ağza Getirdi
1 saat önce
Çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdiBİLECİK - Bilecik'te yoldan geçen araçlara takılarak trafiği ve kendilerini tehlikeye düşüren gençler amatör kamera tarafından görüntülendi.
Çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi
BİLECİK - Bilecik
'te yoldan geçen araçlara takılarak trafiği ve kendilerini tehlikeye düşüren gençler amatör kamera tarafından görüntülendi.
Bilecik'in en işlek caddesi olan Teyfikbey caddesi Bankalar bölgesinde pateniyle gezen bir grup gençten bazıları otomobilin arkasına tutunarak yolculuk yapmaya çalıştı. Trafiğin yoğun olduğu caddede çocuklar yürekleri ağza getirdi. Bir minibüsün arkasına takılan 2 çocuktan birinin yere düşmesi arkadan başka bir aracın gelmemesi nedeniyle olası bir felaket atlatıldı. Çocukları yol kenarına park eden araçlardan para toplayan otopark görevlisinin azarlaması da sonuçsuz kalırken, çocuklar tehlikeli hareketlere devam etti. Sonunda tepkiler artınca çocuklar bölgeden uzaklaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:15 Kaynak: İHA
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