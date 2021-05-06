Çocukların tehlikeli serinliğine tam kapanma da engel olamadı - Son Dakika

Çocukların tehlikeli serinliğine tam kapanma da engel olamadı
06.05.2021 10:55
Havaların ısındığı Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen çocuklar yasak olmasına rağmen kar suyuyla beslenen su kanalına girerek serinledi.
Havaların ısındığı Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen çocuklar yasak olmasına rağmen kar suyuyla beslenen su kanalına girerek serinledi.
Hissedilen hava sıcaklığının 32 dereceleri bulduğu Osmaniye'de çocukların tehlikeli serinliği kameralara yansıdı. Tel örgüyle etrafı çevrili olan kanala giren çocuklar yasak olmasına rağmen buz gibi suda serinlemeye çalıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasının da engel olamadığı çocukların birbirleriyle su içerinde tehlikeli hareketlerde bulunarak şakalaşması da dikkat çekti. Kendilerini kanalda akan soğuk suya bıkarak tehlikeli eğlenceyi keyifli hale getirmeye çalışan çocukların doyasıya eğlendiği görüldü. - OSMANİYE
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