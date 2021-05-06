Çocukların tehlikeli serinliğine tam kapanmada engel olamadı - Son Dakika

Çocukların tehlikeli serinliğine tam kapanmada engel olamadı
06.05.2021 20:06
Çocukların tehlikeli serinliğine tam kapanmada engel olamadı Havaların ısındığı Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen çocuklar yasak olmasına rağmen kar suyuyla beslenen su kanalına girerek serinledi.
Çocukların tehlikeli serinliğine tam kapanmada engel olamadı
OSMANİYE - Havaların ısındığı Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen çocuklar yasak olmasına rağmen kar suyuyla beslenen su kanalına girerek serinledi.
Hissedilen hava sıcaklığının 32 dereceleri bulduğu Osmaniye'de çocukların tehlikeli serinliği kameralara yansıdı. Tel örgüyle etrafı çevrili olan kanala giren çocuklar yasak olmasına rağmen buz gibi suda serinlemeye çalıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasının da engel olamadığı çocukların birbirleriyle su içerinde tehlikeli hareketlerde bulunarak şakalaşması da dikkat çekti. Kendilerini kanalda akan soğuk suya bıkarak tehlikeli eğlenceyi keyifli hale getirmeye çalışan çocukların doyasıya eğlendiği görüldü.
Son Dakika 18 Mayıs'ta biten tam kapanma sonrası gidenler nasıl dönecek? Uzmanlardan 'kademeli dönüş' önerisi Pencereden kamyonetin kasanına düşen Küçük Miray hayatını kaybetti Zenit, Marcao için Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 304 kişi vefat etti, 22 bin 388 yeni vaka tespit edildi Aykut Kocaman'ın ters duran kaleye attığı gol akıllara durgunluk verdi Katar Maliye Bakanı gözaltına alındı! Zimmetine para geçirmekle suçlanıyor Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Arnavutluk'ta kameralara yakalandı! Thodex firarisinden ilk kare