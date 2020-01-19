Çocukların tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

Hatay'da trafikte pikabın arkasına tutunarak yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağızlara getirdi.



Reyhanlı ilçesi şehir merkezinde iki çocuk, kırmızı ışıkta duran bir pikabın arkasına tutundu. Yoğun şekilde akan trafikte dakikalarca pikaba tutunarak ilerleyen çocuklar, yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeli yolculuk, pikabın bir başka kırmızı ışıkta durmasıyla son buldu. Çocukların yolculuğu saniye saniye görüntülendi. - HATAY