Çocukların tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

Çocukların tehlikeli yolculuğu

Kahramanmaraş'ta bir kamyonetin arkasına asılan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Kahramanmaraş'ta bir kamyonetin arkasına asılan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde, Şeyh Edebali Bulvarı'nda seyir halinde olan 27 MM 929 plakalı kamyonetin arkasına asılan 2 çocuk canlarını hiçe sayarak, açık kasa kamyonetin arkasında kilometrelerce yolculuk yaptı. Çocuklar düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, o anlar ise bir başka araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu. - KAHRAMANMARAŞ

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