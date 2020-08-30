Çocukların tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

Çocukların tehlikeli yolculuğu

-Kamyonetin arkasına asılan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kamyonetin arkasına asılan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesinde kaydedilen görüntülerde, Şeyh Edebali Bulvarında seyir halinde olan 27 MM 929 plakalı kamyonetin arkasında asılan iki çocuk canlarını hiçe sayarak, açık kasa kamyonetin arkasında kilometrelerce yolculuk yaptı.

Çocuklar düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, o anlar ise bir başka araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.