Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
1 saat önce
Tekirdağ'da patenli çocukların yolun ortasında tehlikeli yolculuğu anbean kameralara yansıdı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
'da patenli çocukların yolun ortasında tehlikeli yolculuğu anbean kameralara yansıdı.
Olay Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa
'da bulunan Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolda 2 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Görüntülerde patenli 2 çocuk, yoldan geçen bir motosikletin arkasına tutunarak hiçbir tehlikeye aldırış etmeden uzun bir süre bu şekilde yolculuk yapmaya çalıştı.
Etraftaki sürücülerin de korna ve sözlü uyarılarına aldırış etmeyen patenli çocuklar çok sayıda büyük aracında geçtiği yolun ortasında bir süre ilerledikten sonra motosikleti bırakıp gözlerden kayboldular. - TEKİRDAĞ
İstanbul'da 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili iş yeri sorumlusu gözaltına alındı
Aldatıldığını ortaya çıkaran kocanın "casus yazılım" cezası bozuldu
Sokaktaki çocukların oyununa kızan mahalle magandası ortalığı birbirine kattı
Avukat, eğlence mekanındaki kavgada öldürüldü