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Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

24 dakika önce

Çocukların tehlikeli yolculuğu kameradaTEKİRDAĞ - Tekirdağ'da patenli çocukların yolun ortasında tehlikeli yolculuğu anbean kameralara yansıdı.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da patenli çocukların yolun ortasında tehlikeli yolculuğu anbean kameralara yansıdı.
Olay Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolda 2 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Görüntülerde patenli 2 çocuk, yoldan geçen bir motosikletin arkasına tutunarak hiçbir tehlikeye aldırış etmeden uzun bir süre bu şekilde yolculuk yapmaya çalıştı.
Etraftaki sürücülerin de korna ve sözlü uyarılarına aldırış etmeyen patenli çocuklar çok sayıda büyük aracında geçtiği yolun ortasında bir süre ilerledikten sonra motosikleti bırakıp gözlerden kayboldular.
Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:05 Kaynak: İHA
Fatih Sultan, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
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