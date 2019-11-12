Son Dakika Haberleri: Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Son Dakika Güncel Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

6 saat önce

BURSA'da 3 çocuğun kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

BURSA'da 3 çocuğun kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbeyi Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halindeki kamyonetin arkasına koşarak tutunan yaşları 6 ila 10 arasında değişen 3 çocuğun, tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca tehlikeli yolculuğu sürdüren çocuklar, kamyonet sürücüsünün durumu fark ederek yavaşlaması sonrası kamyonetten inerek kaçtı.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:39 Kaynak: DHA
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