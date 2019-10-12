Son Dakika Haberleri: Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
Son Dakika 3. Sayfa Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

1 saat önce

Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi Taksim'de nostaljik tramvaya asılarak yolculuk yapan çocuklar kamerada Şişhane'de patenli çocuklar kazaya davetiye çıkardıİSTANBUL - Taksim'de nostaljik tramvaya asılarak yolculuk yapan bir grup çocuk yürekleri ağza getirdi.

Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Taksim'de nostaljik tramvaya asılarak yolculuk yapan çocuklar kamerada

Şişhane'de patenli çocuklar kazaya davetiye çıkardı

İSTANBUL - Taksim'de nostaljik tramvaya asılarak yolculuk yapan bir grup çocuk yürekleri ağza getirdi. Şişhane'de ise patenle araçların arasında seyreden çocuklar kazaya davetiye çıkardı.

Taksim ve Şişhane'de görüntülenen bir grup çocuk yürekleri ağza getirdi. Taksim'de nostaljik tramvaya asılarak yolculuk yapan çocuklar tehlikeye aldırış etmedi. Şişhane'de ise patenle araçların arasında seyreden çocuklar kazaya davetiye çıkardı. Akan trafikte patenle seyreden çocukların tehlikeli şovu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Taksim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:29 Kaynak: İHA
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