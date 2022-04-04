"Çocuk teslimi"nde yeni uygulama başladı - Son Dakika
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"Çocuk teslimi"nde yeni uygulama başladı

04.04.2022 15:43

Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması Adıyaman ve Elazığ'da da başladı.

Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması Adıyaman ve Elazığ'da da başladı.

7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle 11 ilde özel teslim merkezleri oluşturuldu.

90 yıldır uygulanan ve zaman zaman tartışmalara da neden olan icra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni uygulama 11 il arasında bulunan Adıyaman ve Elazığ'da da başladı.

Çaydaçıra Mahallesi'ndeki İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi bünyesinde açılan merkezde, velayet hakkı kendisinde bulunmayan ebeveyn ile çocuk uzmanlar eşliğinde görüşebilecek.

Oluşturulan merkezde, oturma odası, çocuk oyun alanı ve çocukların çeşitli oyunlar oynayacağı materyaller yer alıyor.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, yaptığı yazılı açıklamada, görüşme odasının hazır olduğunu ve bugün hizmete girdiğini bildirdi.

Daha önce icra müdürlükleri aracılığıyla yürütülen çocuk teslimi işlemlerinin, 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yerine getirilmeye başlanacağını ifade eden Karişit, Elazığ'ın da uygulamanın başladığı pilot iller arasında yer aldığını belirtti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, Valiliğin de desteğiyle çocuk teslim mekanlarını oluşturup, kullanıma hazır hale getirdiklerini aktaran Karişit, şunları kaydetti:

"Boşanmış anne babalar, bugünden itibaren çocuklarını artık icra yoluyla değil, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı psikologlar eşliğinde 'Çocuk görüşme merkezinden' teslim alacak ve bu merkezde çocuklarıyla görüşebilecekler. Bu işlemler için herhangi bir harç veya ücret de ödemeyecekler."

Çocuk teslimi nde yeni uygulama başladı
Çocuk teslimi nde yeni uygulama başladı
Çocuk teslimi nde yeni uygulama başladı
Çocuk teslimi nde yeni uygulama başladı
Çocuk teslimi nde yeni uygulama başladı
Çocuk teslimi nde yeni uygulama başladı
Çocuk teslimi nde yeni uygulama başladı
Çocuk teslimi nde yeni uygulama başladı

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KIRIKKALE - 'Çocuk teslimi'nde yeni uygulama başladı KIRIKKALE - 'Çocuk teslimi'nde yeni uygulama başladı 'Çocuk teslimi'nde yeni uygulama başladı 'Çocuk teslimi'nde yeni uygulama başladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çocuk teslimi'nde yeni uygulama başladı - Son Dakika


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