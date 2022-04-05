Çocukların teslimine yönelik yeni uygulama Mardin'de de başladı - Son Dakika
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Çocukların teslimine yönelik yeni uygulama Mardin'de de başladı

05.04.2022 13:05

Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması Mardin'de de başladı.

Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması Mardin'de de başladı.

7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle 11 ilde özel teslim merkezleri oluşturuldu.

90 yıldır uygulanan ve zaman zaman tartışmalara da neden olan icra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni uygulama, 11 il arasında bulunan Mardin'de başlatıldı.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında özel merkez oluşturuldu.

Üç odalı merkezde velayet hakkı kendisinde bulunmayan ebeveyn ile çocuklar pedagog, psikolog ve sosyal çalışmacılar aracılığıyla gerekli olan durumlarda da bu uzmanların refakatiyle görüşme sağlayabilecek.

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Bedran Ari, sosyal alanların yanı sıra enstrümanlar, çeşitli oyun grupları ve birçok materyalin bulunduğu merkezde incelemelerde bulundu.

"Çocuğun üstün menfaati açısından daha yararlı"

Başsavcı Turhan, AA muhabirine, çocuk teslim merkezinin oluşturulması için kentte merkezi bir yerin seçildiğini söyledi.

"Eskiden İcra ve İflas Dairesi yetkilileri tarafından yerine getirilen bir uygulamaydı. Çocuk teslimlerinin en azından bu işte uzman çocuk gelişimcilerin, pedagogların devreye girmesiyle gerçekleştirilmesi, çocuğun üstün menfaati açısından daha yararlı, daha faydalı olacağı kanaatindeyim." diyen Turhan, çocuk teslimine ilişkin kararların yerine getirilmesinde uzlaşma noktasında olunmasının herkes açısından daha faydalı olacağını belirtti.

Turhan, şunları kaydetti:

"En azından çocuğun boşanma aşamasındaki belki hırpalanma durumu bir noktada engellenecek diye düşünüyorum. Özelikle tercih edilmiş bir yer burası. Çocuğun teslim aşamasında, parkların bulunduğu ve buradaki uzman arkadaşlarla daha çok faaliyet yapabileceği, iletişime geçebileceği, anne babayla belki daha fazla irtibata halinde kalabileceği bir ortam seçildi. Çocuğun üstün menfaati, çocukla daha iyi iletişim kurmak ve resmi işlemlerden psikolojik olarak uzak tutmanın faydalı olduğu düşüncesiyle bu tarz yerler seçildi."

Çocukların teslimine yönelik yeni uygulama Mardin'de de başladı
Çocukların teslimine yönelik yeni uygulama Mardin'de de başladı
Çocukların teslimine yönelik yeni uygulama Mardin'de de başladı
Çocukların teslimine yönelik yeni uygulama Mardin'de de başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocukların teslimine yönelik yeni uygulama Mardin'de de başladı - Son Dakika


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