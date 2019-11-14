Son Dakika Haberleri: Çocukların tiyatro keyfi
Son Dakika Güncel Çocukların tiyatro keyfi - Son Dakika

Çocukların tiyatro keyfi

6 saat önce

Bilecik'te öğretim gören anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencileri, sahnelenen Küçük Prens adlı müzikal çocuk tiyatrosunu izlerken kahkahalara boğularak keyifli bir gün geçirdilerBilecik Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında çocuklar için ücretsiz olarak hazırlanan Küçük Prens adlı çocuk tiyatrosu...

Çocukların tiyatro keyfi, System.String[]

Bilecik'te öğretim gören anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencileri, sahnelenen Küçük Prens adlı müzikal çocuk tiyatrosunu izlerken kahkahalara boğularak keyifli bir gün geçirdiler


Bilecik Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında çocuklar için ücretsiz olarak hazırlanan Küçük Prens adlı çocuk tiyatrosu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sergilendi. Yaklaşık bin 300 çocuğun izlediği tiyatroyu Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin'de çocuklarla birlikte izledi.


"Sizler için hazırlanan bu oyundu biz büyükler için de güzel ve faydalı bilgiler yer alıyordu"


Tiyatro oyunu öncesinde çocuklara hitaben konuşan Başkan Şahin, "Çocuklar sizleri çok seviyoruz. Sizler için hazırlanan bu oyundu biz büyükler için de güzel ve faydalı bilgiler yer alıyordu. Sahne alan bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. 4 gün boyunca günde 3 kez ücretsiz olarak sahne alacak diğer oyunlara da sizleri bekliyoruz" dedi.


Oyun sonunda tiyatro oyuncularına teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler taktim eden Başkan Şahin, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar da oyun için duydukları sevinci belirterek, Başkan Şahin ve tiyatro oyuncularına teşekkür etti. Tiyatro oyununu izlemeye gelen Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği üyeleri de gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkürlerini sundu. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 19:08:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukların tiyatro keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]