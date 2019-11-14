Son Dakika Haberleri: Çocukların tiyatro keyfi
Son Dakika Genel Çocukların tiyatro keyfi - Son Dakika

Çocukların tiyatro keyfi

7 saat önce

Çocukların tiyatro keyfi Küçük Prens adlı müzikal çocuk tiyatrosunu izlerken kahkahalara boğularak keyifli bir gün geçirdiler Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

Çocukların tiyatro keyfi, System.String[]

Çocukların tiyatro keyfi

Küçük Prens adlı müzikal çocuk tiyatrosunu izlerken kahkahalara boğularak keyifli bir gün geçirdiler

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

"Sizler için hazırlanan bu oyundu biz büyükler için de güzel ve faydalı bilgiler yer alıyordu"

BİLECİK - Bilecik'te öğretim gören anaokulu, ilk ve ortaokul öğrencileri, sahnelenen Küçük Prens adlı müzikal çocuk tiyatrosunu izlerken kahkahalara boğularak keyifli bir gün geçirdiler.

Bilecik Belediyesi Tiyatro Günleri kapsamında çocuklar için ücretsiz olarak hazırlanan Küçük Prens adlı çocuk tiyatrosu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sergilendi. Yaklaşık bin 300 çocuğun izlediği tiyatroyu Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin'de çocuklarla birlikte izledi.

"Sizler için hazırlanan bu oyundu biz büyükler için de güzel ve faydalı bilgiler yer alıyordu"

Tiyatro oyunu öncesinde çocuklara hitaben konuşan Başkan Şahin, "Çocuklar sizleri çok seviyoruz. Sizler için hazırlanan bu oyundu biz büyükler için de güzel ve faydalı bilgiler yer alıyordu. Sahne alan bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. 4 gün boyunca günde 3 kez ücretsiz olarak sahne alacak diğer oyunlara da sizleri bekliyoruz" dedi.

Oyun sonunda tiyatro oyuncularına teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler taktim eden Başkan Şahin, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar da oyun için duydukları sevinci belirterek, Başkan Şahin ve tiyatro oyuncularına teşekkür etti. Tiyatro oyununu izlemeye gelen Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği üyeleri de gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkürlerini sundu.

Semih Şahin, Bilecik, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pes dedirten sapıklık! Eşeğin cinsel organını iple bağladılar
O Ses Türkiye'ye konuk olan Ajda Pekkan jüri üyelerinin ağzını açık bıraktı Ünlü şarkıcı Sevda Demirel'in erkek yeğeni eşcinsel evlilik yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 03:35:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukların tiyatro keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]