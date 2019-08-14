Çocukların torpille oyunu yangına neden oldu

Karabük'te çocukların attığı torpil sitenin bahçesindeki otları ve ağacı tutuşturdu.

Karabük'te çocukların attığı torpil sitenin bahçesindeki otları ve ağacı tutuşturdu. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, mahallenin muhtarı ise sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak duruma tepki gösterdi.



Edinilen bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde TOKİ konutlarının bulunduğu alanda çocuklar tarafından atılan torpil, önce kuru otları sonra da bir çam ağacını tutuşturdu. Yangını gören mahalleli alevlere müdahale etmeye çalışırken, itfaiyeye haber verildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.



Soğuksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yavuz Karagöz yanan çam ağacını görünce sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak tepki gösterdi. Karagöz, "Bayram günü akşam saatlerinde uğraştığımız şeye bakın. Ağaç yanıyor. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Gözünüzü seveyim, ellerinde kibrit, torpil atıyorlar. Akşam akşam canım ağaç yanıyor, yazıktır. Canım çam ağacı yandı. Biz bir şeyler yapacağız, güzelleştireceğiz diye uğraşıyoruz, milletin yaptığına bak. Rica ediyorum, çocuklarına tembih etsin, sokakta kibritle, patlayıcı madde ile oynanılmaz. Değerli büyüklerim sizden rica ediyorum. Yazıktır, şu ağaç 30 senede meydana gelmez" diyerek tepkisini gösterdi. - KARABÜK

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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