Çocukların trafikte ölümle oyunu kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocukların trafikte ölümle oyunu kamerada - Son Dakika

Çocukların trafikte ölümle oyunu kamerada

14 dakika önce

Pendik'te 4 çocuk, yoğun trafikte ilerleyen kamyonetin kasasına asılmaya çalıştı.

Pendik'te 4 çocuk, yoğun trafikte ilerleyen kamyonetin kasasına asılmaya çalıştı. Çocukların kasaya asılarak yaptığı yolculuk görenleri yüreklerini ağza getirdi. Kamyonetin kasasına asılan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pendik Çamçeşme Mahallesinde 4 çocuk, mahalle arasında trafiğin yoğun olduğu yolda tehlikeli hareketlerde bulundular. Çocuklar, yolda ilerleyen kamyonetin kasasına asılarak yolculuk etmeye çalıştı. Oyun oynadıklarını sanan çocuklar hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydıklarından habersizdi. Kamyonet kasasına asılan çocukların tehlikeli oyunu görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Kamyonet kasasına asılarak yolculuk eden çocukların tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 4 çocuk kamyonetin kasasına asılarak yolculuk ediyor.

(İHA)

Çocukların trafikte ölümle oyunu kamerada

Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:26 Kaynak: İHA
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