Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada

VAN Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde seyir halindeki araca tutunarak paten kayan ve akan trafikte yol ortasında oyun oynayan çocuklar tehlike saçtı.

Van'da trafiğin en yoğun olduğu ve en işlek caddelerden biri olan Maraş Caddesinde hareket halindeki otomobilin arkasına tutunarak paten kayan iki çocuk korku dolu anlar yaşattı. Hareket halindeki bir otomobilin arkasına tutunan patenli iki çocuğun tehlikeli şekildeki yolculuğu kameralara yansıdı. Bir başka sürücü tarafından kaydedilen görüntüde ise akşam saatlerinde akan trafikte çocukların yol ortasında oyun oynadığı dikkat çekti. Görüntüde, çocukların umursamaz ve tehlikeli hallerini gören bir vatandaşın kendilerini uyardığı görülüyor.