Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada

06.06.2022 10:57

Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kameradaVAN Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde seyir halindeki araca tutunarak paten kayan ve akan trafikte yol ortasında oyun oynayan çocuklar tehlike saçtı.

Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada

VAN Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde seyir halindeki araca tutunarak paten kayan ve akan trafikte yol ortasında oyun oynayan çocuklar tehlike saçtı.

Van'da trafiğin en yoğun olduğu ve en işlek caddelerden biri olan Maraş Caddesinde hareket halindeki otomobilin arkasına tutunarak paten kayan iki çocuk korku dolu anlar yaşattı. Hareket halindeki bir otomobilin arkasına tutunan patenli iki çocuğun tehlikeli şekildeki yolculuğu kameralara yansıdı. Bir başka sürücü tarafından kaydedilen görüntüde ise akşam saatlerinde akan trafikte çocukların yol ortasında oyun oynadığı dikkat çekti. Görüntüde, çocukların umursamaz ve tehlikeli hallerini gören bir vatandaşın kendilerini uyardığı görülüyor.

Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada
Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada
Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada
Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada
Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada
Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada
Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada

YORUMLAR
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Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı Tramvaya asılan çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı Çocukların yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyunu kamerada Çocukların yürüyen merdivenlerde tehlikeli oyunu kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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