Çocukların trafikteki tehlikeli oyunu kamerada - Son Dakika

SİVAS'ta seyir halindeki kamyonete asılan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeni Ata Sanayi Sitesi'nde trafiğin yoğun olduğu saatlerde 6 çocuk, cadde üzerinde seyreden bir kamyonetin arkasına asılarak ilerledi. Çocukların tehlikeli oyunu ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlikeye aldırış etmeden bir süre trafikte ilerleyen çocuklar çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.