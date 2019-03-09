Çocukların Traktörde Tehlikeli Yolculuğu
35 dakika önce
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, 9 çocuğun yolda ilerleyen traktör kültivatöründeki tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.
Şanlıurfa
'nın merkez Karaköprü
ilçesinde, 9 çocuğun yolda ilerleyen traktör kültivatöründeki tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.
Geçit Mahallesi yakınlarında tarladan dönen ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen traktöre bağlı kültivatör üzerinde 9 öğrencinin yolculuk yaptığını gören bir sürücü, durumu cep telefonuyla görüntüledi.
Görüntülerde öğrencilerin tehlikeli yolculuğunun uzun süre devam etmesi yer alıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:33 Kaynak: AA
AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan
"Gel Seninle Bir Konuşalım" Çağrısını Reddedince Silahlı Saldırıya Uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: ABD'nin Güvenliğiyle İlgisi Yok
CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akşener'le İlgili Sözlerine Tepki: Yanındayız