Son Dakika Haberleri: Çocukların Traktörde Tehlikeli Yolculuğu

Çocukların Traktörde Tehlikeli Yolculuğu

6 dakika önce

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, 9 çocuğun yolda ilerleyen traktör kültivatöründeki tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde, 9 çocuğun yolda ilerleyen traktör kültivatöründeki tehlikeli yolculuğu görüntülere yansıdı.

Geçit Mahallesi yakınlarında tarladan dönen ve sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen traktöre bağlı kültivatör üzerinde 9 öğrencinin yolculuk yaptığını gören bir sürücü, durumu cep telefonuyla görüntüledi.

Görüntülerde öğrencilerin tehlikeli yolculuğunun uzun süre devam etmesi yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:29 Kaynak: AA

Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel
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