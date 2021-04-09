Çocukların tramvayda tehlikeli yolculuğu vatandaşların kamerasına yansıdı - Son Dakika

Tramvayın silecek kısmına ve kapılarına asılan 4 çocuğun tehlikeli yolculuğunu, trafikteki bazı araçlarda bulunan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Konak ilçesinin Alsancak semtinde Lozan Meydanı ve Alsancak Garı arasında sefer yapan tramvaya hareket halindeyken yaşları 8 ila 10 arasında değişen çocuklar çıktı.

İzmir 'de şehir içi ulaşım araçlarından tramvaya asılan küçük çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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