EMİNÖNÜ'nde, tramvaya asılarak yolculuk yapan üç çocuk yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli tramvay yolculuğu kameralara yansıdı.
Eminönü'nde akşam saatlerinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, üç çocuk hareket halindeki tramvayın arkasına asılarak yolculuk yaparken görülüyor. Görenlerin yüreğini ağzına getiren görüntülerde, çocukların tehlikeye aldırmadan yolculuklarını sürdürdüğü kameraya yansıyor.
Görüntü dökümü:-------------------------Cep telefonu görüntüleri
-Tramvaya asılarak yolculuk yapan 3 çocuk
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ÇOCUKLARIN TRAMVAYDA TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika