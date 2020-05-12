Çocukların tüfekle şakası ölüm getirdi - Son Dakika

Çocukların tüfekle şakası ölüm getirdi

15 yaşındaki çocuk, tüfekle yapılan şakada hayatını kaybetti

Arkadaşların silahlı şakalaşması canından etti

UŞAK - Uşak'ta iddiaya göre, arkadaşlar ile ellerine aldıkları tüfekle şakalaşan 15 yaşındaki bir çocuk kazara ateş alan tüfekten çıkan saçmalarla vurularak hayatını kaybetti.

Olay il merkezine bağlı Sirge köyünde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı yaştaki arkadaşları H.Y. ve E.C.S. ile birlikte köydeki bir tarlada av tüfeğiyle şakalaşan Kadir A. tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı. Tüfek seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç çocuğun cenazesi otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler hayatını kaybeden Kadir A.'yı 'kazara' vurduğu iddia edilen H.Y. ile E.C.S.'yi gözaltına alırken olay esnasında kullanıldığı öne sürülen av tüfeğinin henüz bulunamadığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı başlattığı çalışma sürüyor.