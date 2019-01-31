Son Dakika Haberleri: Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası

Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası

1 saat önce

Samsun'da iki grup arasında parkta çıkan kavgada çocukların birbirlerine uçan tekme ve yumruk atması kameraya yansıdı.

Çocukların Uçan Tekmeli ve Yumruklu Kavgası, System.String[]
Samsun'da iki grup arasında parkta çıkan kavgada çocukların birbirlerine uçan tekme ve yumruk atması kameraya yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesi Anıtpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 10-15 arasında değişen 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken çocuklar birbirlerine yumruk ve uçan tekme attı. Kavga bir süre daha devam ederken olay yerine gelen sivil zabıta ve polis ekipleri kavga eden 2 grubu ayırarak olay yerinden gönderdi. Ara sokaklara doğru kaçışan çocuklar burada da bir süre tartıştıktan sonra dağıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

kavga, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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