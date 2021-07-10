Çocukların uçurtma sevinci - Son Dakika

Çocukların uçurtma sevinci

HAKKARİ - Hakkari Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi.

Hakkari'de yaptığı sosyal ve kültürel etkinliklerle gündeme gelen Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, çocuklar için uçurtma şenliği düzenledi. Kent parkta düzenlenen ve çocukların aileleri ile birlikte yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Firdevs Sağlam, Başkan Yardımcısı Gülçin Kaya ile birlikte yaptıkları uçurtmaları çocuklara dağıtarak, çocuklarla birlikte uçurtma yaptı.

Etkinlikte oldukça heyecanlı anlar yaşayan çocuklar, gönüllerince eğlenirken, şenlikle ilgili açıklamada bulunan Hakkari Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Firdevs Sağlam, "Çocukluğumuzun en güzel anlarını, uçurtmalar süsler. Bu nedenden dolayı uçurtma şenliği düzenledik. Çocuklarımız, aileleri ile beraber katılıp gönüllerince eğlendiler. Ben etkinliğin gerçekleştirmesinde emeği geçen Hakkari Valiliği başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.