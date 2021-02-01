Çocukların Uludağ'da kayak ve snowboard heyecanı - Son Dakika

Çocukların Uludağ'da kayak ve snowboard heyecanı

01.02.2021 11:59
Çocukların Uludağ'da kayak ve snowboard heyecanı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından Uludağ'da düzenlenen "Kayak-Snowboard Kampları"nı ziyaret ederek, yarıyıl tatilini aktivite yaparak geçiren öğrencilerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediye spor Kulübü tarafından Uludağ'da düzenlenen "Kayak-Snowboard Kampları"nı ziyaret ederek, yarıyıl tatilini aktivite yaparak geçiren öğrencilerle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 23 Ocak-12 Şubat tarihlerinde Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da kayak ve snowboard kampları düzenliyor.

7-16 yaş grubu kayakseverlerin kayıt yaptırabildiği kamplar, 5 dönem olarak yapılıyor. Her dönemde 30 öğrenci eğitimlere katılıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde maske, mesafe ve temizlik kurullarına dikkat edilerek gençlerin zamanlarını daha iyi geçirmeleri sağlanıyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Büyükşehir Belediyespor Kulübü yöneticileri, kampı ziyaret ederek eğitimler hakkında bilgi aldı.

Sömestir dönemini kampta geçiren gençlerle sohbet eden Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"4 gece 5 gün konaklamalı kamplarda, 7-16 yaş grubundaki çocuklar günde 4 saat temel ve ileri branş eğitimi alıyor. Pandemi döneminde olduğumuz için hocalarımızın nezaretinde kontrollü olarak çocuklarımızın sağlığını muhafaza ederek eğitimler veriliyor. Her dönem eğitimlerimiz 30 kişilik yapılıyor. Eğitim boyunca her türlü ekipman ve teknik destek Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor.

Ruhen ve zihnen dinlenmeleri adına faydalı oldu. Pandemi sürecinin geçişiyle beraber kayak sporu ve diğer spor dallarında da sürpriz gelişmeler olacak. Bursa'daki tüm çocuklarımızın en az bir spor dalıyla uğraşmalarını istiyoruz. Kayak sporuna son yıllarda ciddi ilgi var. Bunun daha fazla kitlelere açabilmek adına hamlelerimiz olacak. Etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyespor Kulübüne gençlerimiz adına teşekkür ediyorum."

Büyükşehir Belediyespor, Uludağ, Bursa, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocukların Uludağ'da kayak ve snowboard heyecanı - Son Dakika


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