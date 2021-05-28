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Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu - Son Dakika

Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu

28.05.2021 11:20

Antalya'da bir gecekonduda yaşayan Gülsüm Öner, sabah namazına kalktığı esnada, 7 çocuğunun uyuduğu odadan sesler duydu. Odadan içeri giren kadın, tavanın çökmeye başladığını görünce çocuklarını apar topar dışarı çıkardı. Saniyeler sonra tavanın yerle bir olmasıyla korku dolu anlar yaşanırken, çocuklarını kurtarmayı başaran anne Gülsüm Öner ise gözünden hafif şekilde yaralandı. O anları anlatan Öner, ''Namaz kıldım bir anda bir ses geldi. Ben de deprem oluyor sandım" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, gecekonduda çocukları ile birlikte yaşayan Gülsüm Öner, sabah namazını kılmak için kalktı. Bu sırada çocukların uyuduğu oturma odasından bir ses geldiğini duyan ve bazı parçaların düştüğünü gören Öner, hemen çocukları kaldırarak salona geçirdi. Bu sırada evin tavan kısmı olduğu gibi çöktü.

Çocuklarının uyuduğu odanın tavanı çöktü, sabah namazına kalkan anne şans eseri faciayı önledi

ANNE GÖZÜNDEN YARALANDI, ÇOCUKLARI İYİ

Öner olay sonrasında gözünden hafif şekilde yaralandı. 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan eşyalarının çöken ahşabın altında kaldığını gören kadının üzgün olduğu görüldü.

Çocuklarının uyuduğu odanın tavanı çöktü, sabah namazına kalkan anne şans eseri faciayı önledi

''DEPREM OLUYOR SANDIM''

Yaşadığı dehşet dakikalarını anlatan Gülsüm Öner, "Çocuklar yatıyordu ben uyanıktım. Namaz kıldım bir anda bir ses geldi. Ben de deprem oluyor sandım. Çocuklara seslenerek kalkın ev yıkıldı dedim. Çocukları kaldırdım salona koştuk. Sonra ev çöktü. 7 çocuk altında kalacaktı. Hepimiz gitmiştik. Allah'a şükür. Biz burada yatıyorduk. Zaten sabah erkeden oldu. Bağırarak çocuklarımı uyardım. Biz salona vardık ev çöktü" dedi.

Öte yandan, ihbarın ardından olay yerine gelen polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.

Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu

Antalya, Kepez, Namaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların uyuduğu odanın tavanı çöktü! Sabah namazına kalkan anne faciaya engel oldu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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