Çocukların uzun süredir beklediği kar yağdı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Kış mevsiminde bir türlü yağmayan ve Düzcelilerin sabırsızlıkla beklediği kar, şehrin yüksek kesimlerine gece saatlerinde düştü. Karın yağdığı bölgelerden olan Bahçeşehir'de sabah kar yağışına uyanan çocuklar, soluğu dışarıda aldı.



Bahçeşehir bölgesinde yer yer 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı sonrasında çocuklar soluğu dışarıda aldı. Kar topu savaşı yapan çocuklar daha sonra kardan adam yaparak bu anın tadını doyasıya yaşadı. Çocuklar uzun süredir beklenen kar yağışının gelmesi ile çok mutlu olduklarını dile getirirlerken, kar yağışının devam etmesini istediler. - DÜZCE