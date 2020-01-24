Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi - Son Dakika

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

6 saat önce

Bilecik'te yarıyıl tatilinde olan bazı çocuklar kamyon lastiği kayak keyfi yaşıyorlar.

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi, System.String[]

Bilecik'te yarıyıl tatilinde olan bazı çocuklar kamyon lastiği kayak keyfi yaşıyorlar.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyüne yarıyıl tatilini geçirmek için gelen Mustafa ve Muhammed Ömer Oruç kardeşler, karda kaymak için kamyon lastiğini kızak niyetine kullanarak doyasıya eğlendiler. Çevrede yaşayan çocuklar kızak kaymak için kentte en çok karın yağdığı Kınık köyüne adeta akın ederken, Oruç kardeşlerin mutluluğu gözlerden kaçmadı. - BİLECİK

Pazaryeri, Bilecik, Kınık, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:42 Kaynak: İHA
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