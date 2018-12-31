Çocukların Yeni Yıl Hediyesi Başkan Türkyılmaz'dan!

Mudanya Belediyesi, yeni yılda da yüzleri güldürdü. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerinin yaşandığı Mudanya'da çocukları yeni yıl hediyeleriyle sevindirdi. Belediyenin sosyal sorumluluk projesi olan Zeytin Dalı birimine kayıtlı ailelerin çocuklarının yüzünü güldüren Başkan Hayri Türkyılmaz, "Yeni yıl, yeni umutlarla gelir. Mudanyalı yavrularımın ve dünyanın bütün çocuklarının 2019 yılını barış ve kardeşlik içinde yaşamasını umut ediyorum. Yavrularımızı sevindirdik onlara hediyelerini verdik. Umuyoruz ki bu sevinç ülkenin dört bir yanında devam eder. Geçmişte olduğu gibi önümüzdeki güzel günlerde de yaşanılacak her yeni anı, tüm Mudanyalı hemşehrilerimle paylaşabilmeyi diliyorum. Mudanya'nın geleceğini şekillendirme yolunda hayallerimizin ve umutlarımızın gerçeğe dönüştüğü bir yıl bizlerle olsun. Tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevgi Ursavaş ile birlikte Agah Bursalı Kreşi'ni de ziyaret ederek miniklerin yeni yılını kutladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevgi Ursavaş da, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde Zeytin Dalı birimi tarafından kayıtlı ailelerin çocuklarına dağıtılmak üzere kıyafet desteği için boş bir alan bırakıldığını, öğrencilere bu şekilde destek olunabileceğini belirtti.