Çocukların yol kenarına bıraktığı şüpheli çanta ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Çocukların yol kenarına bıraktığı şüpheli çanta ekiplerini harekete geçirdi

06.02.2021 21:06

Çocukların yol kenarına bıraktığı şüpheli çanta ekiplerini harekete geçirdi Kayseri'de çocuklar tarafından yol kenarına bırakıldığı el çantası polis ekiplerini harekete geçirdi.

Çocukların yol kenarına bıraktığı şüpheli çanta ekiplerini harekete geçirdi

KAYSERİ - Kayseri'de çocuklar tarafından yol kenarına bırakıldığı el çantası polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Anayurt Mahallesi Batuhan Sokak'ta meydana gelen olayda, yol kenarında siyah bir çanta gören mahallelinin durumu haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak fünye ile patlatılan çanta boş çıkarken, polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda çantayı kimliği belirsiz çocukların çöpten alarak yol kenarına bırakıp gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocukların yol kenarına bıraktığı şüpheli çanta ekiplerini harekete geçirdi
Çocukların yol kenarına bıraktığı şüpheli çanta ekiplerini harekete geçirdi
Çocukların yol kenarına bıraktığı şüpheli çanta ekiplerini harekete geçirdi
Çocukların yol kenarına bıraktığı şüpheli çanta ekiplerini harekete geçirdi

Kayseri, Bomba, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların yol kenarına bıraktığı şüpheli çanta ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika


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