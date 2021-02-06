Çocukların yol kenarına bıraktığı şüpheli çanta ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

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Çocukların yol kenarına bıraktığı şüpheli çanta ekiplerini harekete geçirdi

KAYSERİ - Kayseri'de çocuklar tarafından yol kenarına bırakıldığı el çantası polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesi Anayurt Mahallesi Batuhan Sokak'ta meydana gelen olayda, yol kenarında siyah bir çanta gören mahallelinin durumu haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Bomba imha ekipleri tarafından kontrollü olarak fünye ile patlatılan çanta boş çıkarken, polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda çantayı kimliği belirsiz çocukların çöpten alarak yol kenarına bırakıp gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.