Çocukların yürekleri ağızlara getiren oyunu - Son Dakika

Çocukların yürekleri ağızlara getiren oyunu

Sivas'ta seyir halinde bulunan bir kamyonetin arkasına asılan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta seyir halinde bulunan bir kamyonetin arkasına asılan çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde 6 çocuk, bir kamyonetin arkasına asılarak ilerledi. Çocukların tehlikeli oyunu ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Tehlikeye aldırış etmeden bir süre trafikte ilerleyen çocuklar çevredekilere vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. - SİVAS

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