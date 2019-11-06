Son Dakika Haberleri: Çocukların yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadın öldü
Son Dakika Güncel Çocukların yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadın öldü

Çocukların yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadın öldü

7 saat önce

İzmir'de çocukların yokuştan yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Çocukların yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadın öldü, System.String[]

İzmir'de çocukların yokuştan yuvarladığı kamyon tekerleğinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaşları 6 ve 8 arasında değişen üç çocuk, oyun oynadıkları sokakta bir kamyon tekerleği buldu. Oyun oynamak amacıyla yokuşun başına gelen çocuklar, tekerleği yokuştan aşağıya bıraktı. Yükseltinin de etkisiyle hızla yuvarlanan kamyon tekerleği, yol kenarında bulunan 70 yaşındaki Gülbade Kevik ve 79 yaşındaki Dilber Karataş'a çarptı. Kevik, kafasını taşa çarparak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Dilber Karataş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinlerinden Kürşat Gazi Sırçalı, "Üç çocuk, kamyon lastiğini yokuş aşağı salmış, lastik yaşlı bir teyzeye çarpmış ve teyze vefat etmiş, sonra da kaçmışlar. Bu mahallede hırsızlık olayları gibi pek çok sorun yaşanıyor. Bu tip olayların yaşanmaması için çözüm istiyoruz" dedi.

(Salih Yılmazsoy - Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Bayraklı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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