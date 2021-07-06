Son dakika haberleri: Kahramankazan Belediyesince çocuklara bayramlık giysi hediye edildi - Son Dakika

Kahramankazan Belediyesi Kurban Bayramı öncesi başlattı "Bir çocuk da sen giydir" kampanyası kapsamında çocuklara bayramlık giysi hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyaya ilçedeki hayırseverler büyük ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz ziyaret ettiği evlerde çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Bayramlık kıyafetlerini alan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Kampanya sayesinde şu ana kadar 300 çocuğa bayramlık giysi ulaştırıldı.

Ziyaretlerde ayrıca ailelere ihtiyaçlarına göre çeşitli yardımlarda da bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Oğuz, bayramların dayanışma ve kaynaşma günleri olduğunu belirterek, "Böylesine özel ve anlamlı günlerde özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Başlattığımız kampanya ile bir kar topu yuvarladık. Hemşehrilerimizin yoğun teveccühleriyle bu kar topu çığ haline geldi. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Dar gelirli ailelerimizin ve çocuklarımızın yalnızca bayramlarda değil, her zaman yanlarındayız." ifadelerini kullandı.