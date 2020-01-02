Çocukların yüzü "Gençliğe Değer Projesi" ile gülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocukların yüzü 'Gençliğe Değer Projesi' ile gülüyor - Son Dakika

Çocukların yüzü "Gençliğe Değer Projesi" ile gülüyor

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında Şarköy ilçesinde camiye giden çocuklara hediye verildi.

Çocukların yüzü

Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı "Gençliğe Değer Projesi" kapsamında Şarköy ilçesinde camiye giden çocuklara hediye verildi.

Çocuklara cami sevgisini, ibadeti, cami hocalarını sevdirmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde çocuklara, hat ve kaligrafi sanatçısı Ahmet Yalçın tarafından isimlerinin kaligrafik yazıyla yazıldığı hediyeler sunuldu.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının gençlerin, bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine, milleti bir araya getiren milli ve manevi değerlerin, insani haslet ve faziletlerin nesilden nesle aktarılarak üretilmesine katkı sağlamak için güzel bir proje başlattığını belirtti.

Özen, gençlerin kazanılması, onların güzel yönlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Çocukların, gençlerin camilere daha fazla gelmesi için çaba gösteriyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler ve bu tür hediyelerle çocuklarımızı sevindiriyoruz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şarköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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