Çocukların yüzü spor malzemeleriyle güldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocukların yüzü spor malzemeleriyle güldü - Son Dakika

Çocukların yüzü spor malzemeleriyle güldü

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi öğrencileri spora yönlendirmek ve geliştirmek amacıyla ilçelerdeki en uzak okullara spor malzemesi dağıtımı yaptı.

Çocukların yüzü spor malzemeleriyle güldü, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi öğrencileri spora yönlendirmek ve geliştirmek amacıyla ilçelerdeki en uzak okullara spor malzemesi dağıtımı yaptı. Bu kapsamda 19 ilçede 1715 öğrenciye çanta, tişört, futbol, basketbol, voleybol, hentbol topu ve satranç takımları hediye edildi. Başkan Muhittin Böcek, 'Öğrencilerin mutluluğu her şeye bedel" dedi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla 19 ilçede amatör spora destek veriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı "Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk" projesi kapsamında; en uzak mahalle okullarına spor malzemesi dağıtımı yaptı. 19 ilçede 64 ilk ve ortaöğretim okulunu ziyaret eden Büyükşehir Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli 1715 öğrenciye, 4295 parça spor malzemesi (çanta, tişört, futbol basketbol, voleybol, hentbol topu ve satranç takımları) hediye etti.


Sportif faaliyetlere daha çok öğrencinin katılmasını amaçladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, " Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi "Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim" sözü doğrultusunda geleceğin sporcularına, küçük de olsa bir katkı sağlıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğunu görmek çok güzel ve her şeye bedel" dedi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, basketbol, voleybol, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
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