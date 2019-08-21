Son Dakika Haberleri: Çocuklarına cam sildiren 4 aileye işlem yapıldı
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Çocuklarına cam sildiren 4 aileye işlem yapıldı

1 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar...

Çocuklarına cam sildiren 4 aileye işlem yapıldı, System.String[]

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 4 aileye işlem yapıldı.


Çocuk Şube Müdürlüğü'nün faaliyetlerinin yapıldığı açıklamada kentte ana caddelerde, kavşaklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde mendil satan, araba camı silerek dilencilik yapan, yayaları ve sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan çocuklara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 4 aileye, Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan; 80 şahsa Kabahatler Kanunun ilgili maddesinden işlem yapılmış, 9 şahıs zabıtaya teslim edildiği belirtildi.


Yapılan açıklamada; toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kamuoyunu rahatsız eden dilenciliği önleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:59 Kaynak: İHA
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