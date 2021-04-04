Son dakika haberi: HATAY Çocuklarına doğal bal yedirmek için arıcılığa başladı - Son Dakika

Çocuklarına doğal bal yedirmek için arıcılığa başladı

HATAY'ın Antakya ilçesinde satranç antrenörü Zahide Tansu Yırtıcı (29), çocuklarına doğal bal yedirmek için 7 yıl önce üç kovanla başladığı arıcılığı meslek haline getirdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı proje desteği ile kovan sayısını 60'a çıkaran Yırtıcı, pandemi döneminde taleplere yetişmeye çalıştığını ve kovan sayısını artırmayı hedeflediğini söyledi.

Antakya ilçesinde yaşayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu, satranç antrenörü Zahide Tansu Yırtıcı, 2 çocuğuna doğal bal yedirmek için 7 yıl önce 3 kovanla arıcılığa başladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde ana arı yetiştiriciliği eğitimi alan Yırtıcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı proje desteği ile üretimini artırarak çevresindeki kadınlara da örnek oldu.

KOVAN SAYISINI 60'A ÇIKARDI

Zamanla kovan sayısını 60'a çıkaran Yırtıcı, 'Çocuklarım için en güvenli ve en sağlıklı arı ürünlerini üretmek için bu işe başladım. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde arıcılık kurslarına gittim. Orada Dr. Aziz Gül'ün kurslarına katılmıştım. O kurslarda, ana arı üretimi, suni tohumlama ve arıcılık eğitimi aldım. Daha sonra, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan bir proje desteği aldım. Şu an projemiz onaylandı ve arıcılık yapmaya devam ediyoruz. Projeden dolayı, kovan desteği, arı ekipmanı ve karavan desteği oldu' dedi.

'TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞACAĞIZ'

Arı sütü üretimi de yaptığını dile getiren Yırtıcı, 'Talepler doğrultusunda arı sütünü sezon sonuna kadar üretmeyi düşünüyorum. Ayrıca bal üretiminde de kovanlarımızı artırıp, geçen yıl aldığımız 700 kilo balı bir tona çıkarmayı hedefliyoruz. Pandemiden dolayı bala olan talep fazla oldu, elimizdeki balların tamamını sattık. Talep gelmeye devam ediyor, kovanları artırarak taleplere yetişmeye çalışacağız' diye konuştu.

Arıcılığın çok zevkli bir meslek olduğunu ve severek yaptığını dile getiren Yırtıcı, her kadının arıcılık yapabileceğini söyledi.